Ayamonte, reconocida por su solidaridad con Alfarb tras la DANA

El Ayuntamiento de Ayamonte recibirá el próximo jueves 9 de octubre el máximo galardón del municipio de Alfarb (Valencia) en reconocimiento a su solidaridad con los afectados por la DANA sufrida el pasado año. La distinción se concede en el marco de los tradicionales premios del Día de la Comunidad Valenciana, que reconocen a personas y entidades que colaboraron de forma destacada con la localidad.

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, recogerá el galardón en nombre de la ciudad, que fue premiada por el envío de cuatro tráilers de ayuda humanitaria —con alimentos y materiales— en noviembre, gracias al esfuerzo conjunto de vecinos y colaboradores.

Vicent Alfonso, alcalde de Alfarb, señaló que la decisión se tomó de forma consensuada por todos los grupos políticos del consistorio, destacando el apoyo y la solidaridad mostrada desde el primer día. Este reconocimiento pone de relieve la implicación de Ayamonte y sus ciudadanos en acciones humanitarias, reforzando los lazos entre ambas localidades.

El Ayuntamiento de Ayamonte ha expresado su orgullo por recibir este galardón y subraya que este tipo de iniciativas refuerzan el espíritu solidario de la ciudad y su compromiso con quienes más lo necesitan.