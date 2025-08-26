Ayamonte presenta las Fiestas de las Angustias 2025 con cartel de Juan Galán y actuaciones de Sergio Contreras y Laura Gallego

El Patio Noble del Ayuntamiento de Ayamonte acogió ayer la presentación oficial de las Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias 2025, patronales que se celebrarán del 5 al 9 de septiembre. El acto contó con la presencia del alcalde y vicepresidente de la Diputación de Huelva, Alberto Fernández, autoridades locales y de la vecina Castro Marim, así como representantes de hermandades, asociaciones y colectivos de la ciudad.

La presentación estuvo amenizada por la Banda de Música “María Stma. del Rosario” y conducida por la comunicadora local Encarna Sayago. Durante el acto se dio a conocer el cartel anunciador de las fiestas, obra del artista ayamontino Juan Galán, presentado por el también pintor y miembro del Taller de Arte ‘La Escalera’, Arturo Puntas. La obra sitúa a la Virgen de las Angustias en el centro de la escena, rodeada por una ráfaga de luz cálida y elementos que evocan la tradición y alegría de la ciudad, con toldos verdiblancos que recuerdan a las casetas de antaño.

El presidente de la Hermandad de las Angustias, Francisco Hidalgo, destacó que el cartel refleja el objetivo de situar siempre a la Virgen en el corazón de las celebraciones, mientras que el alcalde Alberto Fernández invitó a toda la ciudadanía a disfrutar de las patronales, subrayando el esfuerzo del Ayuntamiento por mejorar y modernizar el recinto ferial y sus instalaciones, incluyendo una zona de jóvenes más segura y amplia.

Entre los platos fuertes de esta edición, destacan los conciertos de Sergio Contreras el 6 de septiembre y Laura Gallego el 7, además de la tradicional procesión de la Virgen el 8 de septiembre. La programación incluye actividades culturales, deportivas y de ocio, así como dos Días del Niño con precios reducidos en las atracciones, y la jornada del Día del Mayor el 9 de septiembre, que cerrará con la gran traca final.

Ayamonte espera vivir unas fiestas patronales llenas de tradición, música y devoción bajo el amparo de Nuestra Señora de las Angustias, recuperando la alegría y el encuentro entre vecinos tras la preparación de un recinto ferial renovado y seguro.