Ayamonte se posiciona como uno de los grandes escenarios europeos del atardecer gracias al proyecto Atlantic Sunset

Ayamonte ha acogido una jornada divulgativa impulsada por la Diputación de Huelva en el marco del proyecto europeo Atlantic Sunset, una iniciativa que sitúa al municipio onubense entre los enclaves del arco atlántico donde el sol se despide más tarde, convirtiéndolo en uno de los grandes escenarios europeos del atardecer.

El acto, celebrado en el paseo ayamontino a orillas del río Guadiana, ha incluido la inauguración de un panel divulgativo con una imagen interpretativa que señala los principales puntos de observación del atardecer en la ciudad. Esta instalación incorpora una placa permanente que contextualiza este hito dentro del proyecto y queda integrada en el espacio urbano como elemento de divulgación y puesta en valor del entorno natural.

Durante la jornada, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha destacado que la provincia es “la tierra con más horas de sol al año, la auténtica Costa de la Luz”, una realidad que, según ha señalado, forma parte de la identidad histórica del territorio y que ahora cuenta con respaldo científico gracias al proyecto Atlantic Sunset. Toscano ha subrayado que se trata de una iniciativa que apuesta por un modelo de desarrollo ligado a lo auténtico y a los recursos propios del territorio, proyectándolos hacia el futuro sin perder su esencia.

Los estudios científicos que sustentan el proyecto han identificado a Ayamonte como el lugar donde se produce el último atardecer de la España peninsular entre los meses de octubre y febrero, en función de su latitud y longitud. Este dato sitúa a la ciudad fronteriza dentro del mapa europeo de los grandes atardeceres atlánticos, junto a otros enclaves singulares del continente.

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, ha señalado que formar parte de este proyecto supone “un honor” para el municipio y una oportunidad para reforzar su proyección turística desde un enfoque sostenible. En este sentido, ha destacado que las puestas de sol se han convertido en un atractivo cada vez más valorado, especialmente durante los meses de invierno, y ha anunciado la instalación de una cámara con señal en directo en el antiguo edificio de aduanas para retransmitir de forma permanente la imagen del Guadiana y sus atardeceres.

El proyecto Atlantic Sunset está financiado por el programa Interreg Espacio Atlántico con una inversión superior al millón de euros y cuenta con la participación de universidades y entidades de España, Portugal, Francia e Irlanda. Su objetivo es promover la contemplación del atardecer como una forma de turismo sostenible, no masificado e integrador, basado en el conocimiento científico, la divulgación y la valorización de los recursos naturales y paisajísticos.

Con esta jornada divulgativa y la instalación permanente del panel informativo, Ayamonte refuerza su vínculo con el Atlántico y con Europa, consolidándose como un referente para disfrutar de uno de los últimos atardeceres del continente desde una mirada científica, cultural y respetuosa con el entorno.