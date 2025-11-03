Ayamonte moderniza su lonja pesquera con una inversión superior al medio millón de euros

El centro de comercialización de la pesca del puerto de Ayamonte será objeto de una profunda renovación con una inversión de 566.376 euros, destinada a modernizar sus instalaciones y adecuarlas a las necesidades actuales del sector. Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses, incluyen tanto la rehabilitación integral del edificio como su ampliación hacia la fachada norte, mejorando así la operatividad del recinto.

El proyecto ha sido adjudicado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. La consejera Rocío Díaz ha señalado que con esta actuación “Ayamonte da un paso más en la transformación de su puerto en un espacio moderno, dinámico y preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI”. Díaz recordó además que desde 2019 “se han invertido más de ocho millones de euros en modernizar sus instalaciones pesqueras y náuticas, impulsando un puerto que mira al futuro sin perder su esencia”.

Las obras contemplan la reorganización completa de la planta baja, con una nueva distribución de las oficinas y de la sala de comercialización y subasta. También se acometerán reparaciones en suelos, paredes y techos, se instalará nueva carpintería y se procederá a un pintado integral. El proyecto prevé asimismo la demolición del anejo actual, que alberga los aseos y la cámara frigorífica, para reconstruirlo con una ampliación donde se ubicarán los nuevos servicios y un almacén de cajas de acceso exterior.

La reforma se completa con la construcción de un altillo, que ocupará el 37,7% de la planta baja y al que se accederá mediante una escalera escamoteable. En el exterior, las fachadas este y oeste serán modificadas para optimizar la distribución del trabajo, cerrando cuatro de las puertas correderas existentes para favorecer la organización y la eficiencia operativa.

El puerto de Ayamonte mantiene una destacada actividad en tres frentes: pesquero, náutico-recreativo y de transporte de pasajeros. Actualmente cuenta con una flota pesquera de 30 embarcaciones dedicadas al arrastre y artes menores, además de unas 40 embarcaciones con base en Punta del Moral, que utilizan una línea de muelle de 140 metros. Desde 2019, el volumen medio de pesca fresca desembarcada ha aumentado hasta alcanzar las 1.889 toneladas en 2024.

En el ámbito náutico, la dársena del Estero de la Ribera dispone de 316 atraques, con una ocupación media del 88%durante el último año. Por su parte, la línea marítima con Vila Real de Santo António (Portugal) sigue siendo un referente en la conexión transfronteriza, con más de 100.000 pasajeros anuales entre ambas orillas del Guadiana.

La renovación de la lonja consolida el papel del puerto ayamontino como motor económico y social del litoral occidental de Huelva, un espacio donde conviven la tradición marinera y la adaptación a los nuevos retos del sector pesquero y turístico.