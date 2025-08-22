Ayamonte moderniza su flota con hasta 12 nuevos vehículos municipales

Ayamonte estrena una nueva flota de vehículos municipales para el área de Obras y Servicios, tras casi una década sin actualizarse los vehículos anteriores. La renovación incluye 12 unidades: 8 furgonetas de cinco plazas (Peugeot Rifter), 2 furgonetas de nueve plazas (Peugeot Expert) y 2 turismos híbridos (Toyota Corolla), todos equipados con sensores de aparcamiento, detección de peatones y control de velocidad.

La incorporación de estos vehículos supone una mejora en eficiencia, seguridad y sostenibilidad, con especial atención a los turismos híbridos, que reducen el impacto ambiental. La iniciativa refuerza los servicios públicos, protege a los trabajadores y dignifica su labor.

La renovación se enmarca en un plan más amplio de mejora urbana, que incluye el asfaltado reciente de distintas vías en el interior de Isla Canela y la próxima actualización de los vehículos de la Policía Local a principios de septiembre.