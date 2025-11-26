Ayamonte inaugura las XXVIII Jornadas de Historia con un acto en el Templo de la Merced

El Templo de la Merced acogió la apertura de las XXVIII Jornadas de Historia de Ayamonte, un evento que sirvió para presentar tanto las actas de la edición anterior como el programa de la actual, que se desarrollará hasta el 29 de noviembre.

El alcalde, Alberto Fernández, participó en el acto junto al vicario episcopal de la Costa y el Andévalo, Juan Manuel Pérez Núñez, y el director del Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva, Manuel Andrés García. Fernández destacó que las jornadas cumplen 29 años y avanzó que el próximo 2026 se celebrará la trigésima edición, “treinta años de estudio y difusión de nuestro patrimonio y de nuestra historia”.

La primera ponencia fue impartida por la profesora Sol Tarrés y trató sobre el cementerio de Ayamonte como patrimonio cultural vivo, uno de los ejes prioritarios del Ayuntamiento. Además, la jornada inaugural incluyó un concierto del dúo de violonchelo y guitarra “Ecos del Tiempo”, que interpretó piezas de diferentes estilos.

Las jornadas continúan durante los próximos días con nuevas actividades y encuentros en torno a la historia y el patrimonio local.