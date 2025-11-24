Ayamonte enciende la Navidad con una programación que llenará de actividad todas sus barriadas

Ayamonte ha desvelado su programación navideña para este 2025 bajo el lema “Ayamonte. Juntos hacemos Navidad”, un plan que busca reforzar el carácter participativo de unas fiestas en las que, tal y como ha subrayado el alcalde, Alberto Fernández, “todas las personas, entidades y asociaciones aportan su granito de arena para construir una Navidad viva en cada rincón del municipio”. La agenda arrancará este viernes 28 de noviembre con la inauguración del Alumbrado Navideño en la Plaza de la Laguna, precedida por un espectáculo infantil desde las 17:30 horas.

El acto de presentación contó con representantes del área de Festejos y de numerosas asociaciones empresariales y vecinales, responsables de muchas de las actividades que se celebrarán en las barriadas. Esta programación convivirá con la recientemente anunciada Navidad Musical y el Calendario de Zambombas, que reúnen cerca de una treintena de actuaciones y una decena de estas tradicionales celebraciones flamencas en calles y plazas.

Uno de los ejes principales será el impulso al comercio local. La asociación Al Centro volverá a poner en marcha su Gran Sorteo Navideño y un Concurso de Dulces, mientras que Apyme, la Cámara de Comercio, el Centro Comercial Abierto y el área de Turismo organizarán el Concurso de Escaparates Navideños. La animación infantil también ocupará un papel destacado, con actividades repartidas por varias plazas y calles, además de las atracciones del Paseo de la Ribera, que ofrecerán precios reducidos de 2,50 euros los días 9, 16, 23 y 30 de diciembre, así como un bono familiar de seis tickets por 15 euros.

En el apartado cultural, el Ayuntamiento ha anunciado tres grandes conciertos para estas fiestas. Paco Candela actuará este sábado 29 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Congresos con su gira Ratitos buenos; Tamara celebrará sus 25 años de trayectoria el 7 de diciembre en el Teatro Cardenio; y la Orquesta Clásica de Huelva ofrecerá un concierto navideño el 26 de diciembre, también en el Cardenio, con entrada gratuita.

La programación se completa con dos pruebas deportivas —la Carrera del Pavo y el Trail San Silvestre— y con momentos tan esperados como la visita de Papá Noel desde Portugal y la llegada en barco de los Reyes Magos, prevista para el 4 de enero. El día 5 se celebrará la tradicional Cabalgata y la Gran Tirada desde el balcón del Ayuntamiento, mientras que Pozo del Camino y Punta del Moral tendrán sus propias cabalgatas ese mismo día, reforzando el carácter coral con el que Ayamonte quiere vivir la Navidad.