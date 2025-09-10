Ayamonte cierra sus Fiestas de las Angustias con un balance positivo y sin incidencias

Ayamonte puso fin anoche a sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Angustias, con la tradicional Gran Traca y la retreta de bandas en el recinto ferial, cerrando cinco días de actos lúdicos y religiosos que comenzaron el pasado 5 de septiembre con la llegada de bandas desde Portugal, el chupinazo y el encendido del alumbrado.

Según la Policía Local, la celebración transcurrió sin incidencias reseñables, y desde el Ayuntamiento se valora un balance muy positivo en cuanto a organización, asistencia de público y desarrollo de los distintos actos.

Entre las novedades de esta edición, se incluyeron mejoras en el recinto ferial y en la accesibilidad: se habilitaron plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, se colocaron pasarelas flexibles de acceso y se asfaltó el recinto. Además, la zona destinada a jóvenes se concentró en una gran carpa en la zona de skate, con más espacio y seguridad, resultando un cambio muy exitoso.

Virgen de las Angustias en Ayamonte / Fotografía: Ayuntamiento de Ayamonte.

El programa lúdico incluyó actuaciones musicales de Sergio Contreras y Laura Gallego, ambas con lleno absoluto en la zona de conciertos. También se celebraron dos ‘días del Niño’ con precio reducido en las atracciones y se distribuyeron 2.000 tickets gratuitos para garantizar el acceso de todas las familias a las actividades infantiles.

En el ámbito religioso, la Ofrenda de nardos y la Solemne Procesión por las calles de Ayamonte fueron los actos con mayor participación, manteniendo la tradición y devoción hacia la Patrona.

El alcalde, Alberto Fernández, destacó que la organización de las fiestas ha priorizado la accesibilidad, tanto física como económica y generacional, buscando que todos los públicos pudieran disfrutar de la celebración. “Trabajamos cada año para que nuestras fiestas sean más seguras, inclusivas y accesibles para todos”, afirmó.