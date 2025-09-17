Avanzan a buen ritmo las obras de la carretera entre El Cerro de Andévalo y San Telmo

Las obras de mejora de la carretera HU-6101, que conecta El Cerro de Andévalo con San Telmo, continúan su curso con normalidad, según ha comprobado el vicepresidente y diputado de Carreteras, Manuel Cayuela, en una reciente visita al tramo afectado. La intervención, que cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros, se centra en el inicio de la carretera, desde El Cerro hasta el kilómetro 3,5, y busca aumentar la anchura de la calzada de los 4 metros actuales hasta los 7 metros existentes en el resto del trazado.

La actuación incluye la ampliación de la plataforma, refuerzo de la subbase, colocación de una nueva capa de firme asfáltico y la construcción o ampliación de una decena de pasos de agua para mejorar la seguridad ante lluvias y la circulación de vehículos.

Cayuela ha destacado la relevancia de esta carretera para la comunicación entre ambas localidades y ha valorado el esfuerzo conjunto de los ayuntamientos implicados y de la Diputación para ejecutar la obra. La alcaldesa de El Cerro de Andévalo, María Ángeles Moreno, y la representante de San Telmo en el Ayuntamiento de Cortegana, Violeta Pérez, han mostrado su agradecimiento por la mejora de los accesos, fundamentales tanto para los vecinos como para los agricultores que utilizan la vía para acceder a sus fincas.

El proyecto comenzó en agosto y tiene un plazo de ejecución estimado de seis meses. Mientras duren los trabajos, la carretera permanecerá cerrada al tráfico, habilitándose rutas alternativas a través de Cabezas Rubias o Valdelamusa.