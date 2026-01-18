Agencia Destino Huelva regresa a Fitur para mostrar una provincia diversa, sostenible y con identidad propia

La Agencia Destino Huelva vuelve un año más a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con una propuesta ambiciosa que pone en valor la fortaleza de una provincia diversa, innovadora y comprometida con la sostenibilidad. La presencia onubense en la principal feria turística de España se articula en torno a cinco grandes ejes estratégicos con los que pretende conquistar al viajero nacional e internacional durante 2026.

Bajo una clara apuesta por la segmentación y la calidad, Huelva se presenta en Madrid como un destino integral que combina tradición, patrimonio, naturaleza, deporte y una reconocida oferta gastronómica. Desde la Sierra hasta la Costa, la provincia exhibe un catálogo de experiencias que busca diversificar mercados, reforzar la proyección exterior y consolidar un modelo turístico sostenible.

El turismo cultural y patrimonial encabeza la propuesta, con iniciativas que fusionan historia y nuevas tecnologías. Experiencias inmersivas, proyectos arqueológicos, legado británico y un amplio calendario de fiestas, ferias y eventos tradicionales subrayan la riqueza cultural de los municipios onubenses y su capacidad para ofrecer propuestas singulares durante todo el año.

La gastronomía ocupa también un lugar destacado, con especial protagonismo para los productos de la tierra y el mar. El jamón ibérico, los vinos del Condado, el marisco y las ferias gastronómicas refuerzan la imagen de Huelva como referente culinario del sur de España, apoyada en sellos de calidad y rutas enoturísticas consolidadas.

La naturaleza y el turismo activo posicionan a la provincia como un espacio privilegiado para el bienestar, el senderismo y la conexión con el entorno, mientras que el turismo deportivo se consolida como un potente motor de atracción gracias a la celebración de campeonatos internacionales y grandes eventos que sitúan a Huelva en el mapa deportivo europeo.

Por último, el binomio sol y playa se presenta desde una óptica innovadora y sostenible, con proyectos de gestión inteligente del litoral, mejora de la accesibilidad y digitalización de la experiencia turística, reforzando el compromiso con un modelo respetuoso con el entorno y adaptado a las nuevas demandas del viajero.

Con esta propuesta, Agencia Destino Huelva reafirma en Fitur su apuesta por un turismo equilibrado, desestacionalizado y con identidad propia, mostrando la capacidad de la provincia para ofrecer experiencias auténticas y competitivas en un mercado cada vez más exigente.