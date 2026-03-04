CSIF protesta en el puerto deportivo de Mazagón contra la “privatización” y la precariedad en Puertos de Andalucía

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este miércoles en el puerto deportivo de Mazagón para mostrar su rechazo a las intenciones de privatización de la plantilla de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y denunciar las condiciones laborales que, según el sindicato, vienen soportando los trabajadores desde hace años.

La movilización, convocada por el sindicato mayoritario en el Comité Intercentros de la agencia, tiene como objetivo alertar de los planes de incrementar la participación privada en la gestión portuaria. CSIF considera que esta medida supondría una mayor precarización del empleo y sostiene que resulta “inaceptable” plantear la gestión privada cuando, según afirman, más de tres décadas de inversión y gestión pública han demostrado que la agencia “no es deficitaria en su conjunto”.

El sindicato ha anunciado que estas protestas continuarán el próximo miércoles 11 de marzo con una nueva concentración en el puerto deportivo de Isla Cristina.

Déficit de personal y sobrecarga de trabajo

Entre las principales reivindicaciones, CSIF denuncia un déficit estructural de plantilla del 30% que, aseguran, se mantiene durante todo el año pese al aumento de la actividad en los puertos andaluces. La organización sindical critica que la Consejería de Fomento solo contemple refuerzos durante la temporada estival, una medida que consideran insuficiente.

Según el sindicato, la falta de personal provoca una sobrecarga de trabajo que repercute en la salud física y mental de la plantilla, algo que —afirman— se refleja en el aumento de bajas médicas en los últimos años, muchas de las cuales no se cubren.

Además, CSIF exige la negociación urgente de un nuevo convenio colectivo, ya que el actualmente vigente fue pactado hace casi dos décadas. También reclama la puesta en marcha de un Plan de Igualdad efectivo, denunciando situaciones de discriminación salarial que, según señalan, no han sido corregidas por la dirección.

Entre otras demandas, el sindicato pide mejoras retributivas, el reconocimiento de pluses, la implantación de una carrera profesional y el fin de los cambios de turnos y condiciones laborales impuestos de forma unilateral sin negociación con los representantes de los trabajadores.

La organización también ha advertido de la situación de inestabilidad laboral que afecta a parte de la plantilla fija discontinua y al personal eventual, con contratos de entre tres y siete meses, así como de la falta de protocolos claros, formación específica y medios de protección adecuados para trabajadores que desarrollan su labor en entornos portuarios considerados de riesgo.