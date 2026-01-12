Autorizados casi 14 millones para los colectores y la depuradora de El Cerro del Andévalo y Calañas

El Consejo de Gobierno ha autorizado un expediente de gasto para la contratación de las obras de concentración de vertidos y construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales de El Cerro del Andévalo y Calañas, en la provincia de Huelva, con un presupuesto de licitación de 13.926.849,74 euros.

Las actuaciones, declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma en octubre de 2010, incluyen la ejecución de las depuradoras y los colectores tanto en ambos municipios como en sus núcleos de población. El proyecto se encuentra recogido en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, que establece a la Consejería competente en materia de aguas como administración responsable de su ejecución y financiadora al cien por cien durante el periodo 2022-2027.

Las obras contarán con un plazo de ejecución de 36 meses, sin posibilidad de prórroga, y permitirán mejorar de forma notable el sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales en esta zona del Andévalo onubense. El proyecto contempla la construcción de nuevas tuberías de saneamiento y abastecimiento, estaciones de bombeo, canalizaciones de aguas residuales, así como una planta de tratamiento y las infraestructuras necesarias para la correcta depuración de las aguas.

Con esta inversión, la Junta de Andalucía avanza en la modernización de las infraestructuras hidráulicas de la provincia, con el objetivo de reforzar la protección medioambiental, garantizar una adecuada gestión de los vertidos y dar respuesta a una demanda histórica de los municipios afectados.