AUGC Huelva apoya al Ayuntamiento de Cortegana frente al posible traslado de la Capitanía a Aracena

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Huelva ha mostrado su apoyo al Ayuntamiento de Cortegana ante la posible decisión de trasladar la Compañía de Plana Mayor de la Guardia Civil desde esta localidad a Aracena, donde permanecería tras más de 150 años de presencia en el municipio serrano.

Representantes de AUGC Huelva se han reunido con la alcaldesa de Cortegana, María del Mar Martín Florido, y con el concejal de Seguridad, José Domínguez, para conocer de primera mano una propuesta que, según la asociación, no ha sido comunicada oficialmente ni a los agentes ni a sus representantes y que genera un amplio rechazo entre los guardias civiles y la población afectada.

Desde AUGC se advierte de que el traslado podría suponer una merma en la atención a los ciudadanos de la Sierra Occidental, además de una reducción de efectivos en el puesto de Cortegana, con posibles limitaciones horarias y perjuicios para servicios como la Intervención de Armas. La asociación considera que el cambio no mejoraría el servicio y podría responder a criterios ajenos al interés general.

Por su parte, la alcaldesa de Cortegana ha agradecido el respaldo de AUGC y ha asegurado que el Ayuntamiento hará todo lo posible para revertir una decisión que considera injusta no solo para el municipio, sino para toda la comarca. Asimismo, ha avanzado que se está valorando impulsar un movimiento ciudadano para visibilizar el rechazo al traslado.

AUGC Huelva insiste en la necesidad de reforzar la presencia de la Guardia Civil en la Sierra con más medios y unidades estables, en lugar de concentrar servicios, y alerta de que este tipo de decisiones contribuyen al deterioro de la atención pública en zonas afectadas por la despoblación.