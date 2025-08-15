La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos lanza becas para alumnos de Rociana con necesidades económicas

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos ha lanzado una nueva iniciativa solidaria destinada a ayudar a alumnos de primaria con necesidades económicas especiales en Rociana. Las Becas Maestra Fuente Clara Cabrera Mateos, que se otorgarán durante el curso 2025/26, pretenden mantener vivo el legado de Fuente Clara, maestra por vocación y comprometida con la educación de los niños y niñas más vulnerables.

José Antonio Cabrera Mateos, padre de Fuente Clara, ha explicado que “Fuente Clara era maestra por vocación y una apasionada por los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Hemos creído que la mejor manera de seguir su pasión por la educación es ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten creando estas becas, que nacen con la intención de permanecer en el tiempo. Ella era puro amor, se fue regalando vidas y por tanto creemos que ese amor que ella siempre regalaba debe permanecer en el tiempo con estas becas”.

Con esta iniciativa, la asociación busca no solo brindar apoyo económico, sino también transmitir el compromiso educativo y el espíritu solidario de Fuente Clara a futuras generaciones, garantizando que su vocación y dedicación sigan impactando positivamente en la comunidad educativa de Rociana.