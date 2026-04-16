La asociación Fuente Clara Cabrera Mateos denuncia dos años sin responsabilidades tras el accidente mortal en Rociana

La Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos ha denunciado la falta de responsabilidades dos años después de la muerte de Fuente Clara, fallecida el 17 de abril de 2024 tras colisionar su vehículo con dos equinos sueltos en la carretera que une Bonares y Rociana del Condado.

Con motivo del segundo aniversario, el colectivo ha señalado que lo ocurrido “no fue un accidente, sino una negligencia”, al considerar que la presencia de animales sueltos en la vía pública era una situación conocida y advertida previamente sin que se adoptaran medidas eficaces.

Desde la asociación aseguran que durante años se alertó en distintos plenos municipales de este problema, sin que se produjera una actuación que evitara riesgos. Dos años después, denuncian que la situación persiste y que continúan registrándose casos similares.

Ante este escenario, el colectivo reclama la aplicación efectiva de la normativa vigente en materia de bienestar animal, proponiendo la implantación obligatoria de protocolos municipales que incluyan la retirada inmediata de animales sueltos, la intervención directa de los servicios municipales y la imposición de sanciones a los propietarios responsables.

Asimismo, la asociación ha solicitado la dimisión del alcalde de Bonares, al que acusa de no haber actuado pese a conocer la situación, y ha exigido a la Junta de Andalucía el cese del delegado territorial de Agricultura, Álvaro Burgos, por lo que consideran una falta de actuación ante expedientes relacionados con explotaciones ganaderas.

El colectivo también ha denunciado la falta de respuesta institucional a sus peticiones de reunión con responsables autonómicos, lamentando la ausencia de diálogo y soluciones ante un problema que consideran de seguridad pública.

Desde la asociación advierten de que la presencia de equinos sueltos en carreteras sigue siendo un riesgo real y aseguran que continuarán reclamando medidas y responsabilidades para evitar que se repitan tragedias similares.