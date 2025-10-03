La Asociación Camino del Rocío Sin Barreras, Premio Andalucía de Turismo 2025

La Asociación Camino del Rocío Sin Barreras ha sido reconocida con el Premio Andalucía de Turismo 2025 en la categoría de Turismo Accesible. La entrega de galardones tuvo lugar anoche en el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo, en Archidona, en un acto en el que se destacó la labor de iniciativas que refuerzan la identidad turística de la comunidad.

El presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, recogió el premio en nombre de la asociación, subrayando el trabajo realizado durante los últimos cuatro años para hacer posible esta experiencia inclusiva. En ella han participado hermandades del Rocío, patrocinadores, voluntarios y el propio Ayuntamiento de Almonte, aunando esfuerzos para abrir el camino a las personas con movilidad reducida en un entorno especialmente complejo.

Padilla felicitó además al presidente saliente de la asociación, Pepe Fernández, y al entrante, Ángel Méndez, a quienes animó a seguir trabajando en el fortalecimiento del proyecto. También estuvo presente José María Sosa Sánchez, actual responsable de la iniciativa.

El Camino del Rocío Sin Barreras celebró en 2025 su cuarta edición y ya prepara una nueva convocatoria prevista para marzo de 2026. Este reconocimiento supone, en palabras de sus impulsores, un estímulo para continuar avanzando en materia de inclusión social y accesibilidad dentro de la tradición rociera.

Desde la asociación se ha agradecido a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior la concesión de este galardón, al tiempo que se ha felicitado al resto de premiados en esta edición.