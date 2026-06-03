Artesanía y música toman el Mercado de Almonte este fin de semana

El Mercado Municipal ‘Venida de la Virgen’ de Almonte se convertirá este fin de semana en un gran espacio de ocio, comercio y gastronomía con la celebración de un Mercadillo Alternativo impulsado por el Ayuntamiento de Almonte y organizado con la colaboración de HB Eventos.

La iniciativa ofrecerá durante tres jornadas una amplia variedad de puestos de moda, decoración, artesanía, productos gourmet, antigüedades y guarnicionería, creando un entorno pensado tanto para las compras como para el disfrute de vecinos y visitantes. La programación se completará con servicio de bar, música en directo y sesiones de DJ desde la tarde del viernes.

El evento llega apenas unas semanas después de la reapertura del Mercado Municipal tras las obras de remodelación realizadas en el edificio, una actuación con la que el Ayuntamiento ha recuperado uno de los espacios más emblemáticos del municipio y ha reforzado su apuesta por la revitalización del comercio local y del centro urbano.

Con este mercadillo, el Consistorio busca dar contenido al renovado mercado de abastos, atraer público y generar nuevas oportunidades para comerciantes, artesanos y emprendedores, convirtiendo el recinto en un punto de encuentro y dinamización social.

El Mercadillo Alternativo abrirá sus puertas el viernes 5 de junio de 18:30 a 22:30 horas; el sábado 6 de junio de 11:00 a 22:30 horas; y el domingo 7 de junio de 11:00 a 15:00 horas.

La propuesta se enmarca dentro de las primeras actividades programadas tras la reapertura del Mercado Municipal ‘Venida de la Virgen’, con el objetivo de consolidarlo como un espacio vivo y activo durante todo el año.