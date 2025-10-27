El arte y el vino se dan la mano en el Mercado de Arte de Bodegas Sauci en Bollullos el 15 de noviembre

Bodegas Sauci, en Bollullos Par del Condado, volverá a convertirse el próximo 15 de noviembre en el punto de encuentro entre el arte y el vino con una nueva edición del Mercado de Arte, un evento ya consolidado en la provincia de Huelva que reunirá a una treintena de artistas en un espacio tan emblemático como la propia bodega. La cita coincide además con el 13º aniversario de la iniciativa “Sauci con el Arte”, que ha convertido este enclave vinícola en un referente cultural.

El acto de presentación, celebrado esta mañana, ha contado con la presencia de la diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, y la empresaria Begoña Sauci, copropietaria de Bodegas Sauci.

Baquero destacó que se trata de “un evento especial donde el vino y la cultura se dan la mano para ofrecernos una experiencia única que une tradición, talento y sensibilidad”. La diputada subrayó además el apoyo de la Diputación a iniciativas “que ponen en valor nuestra identidad, respaldan a nuestros creadores y dinamizan nuestros municipios a través de la cultura”.

Por su parte, el alcalde Rubén Rodríguez definió el Mercado de Arte como “una experiencia que se vive con los cinco sentidos”, agradeciendo a Bodegas Sauci su apuesta por “situar a Bollullos no solo en el escaparate de la provincia, sino también a nivel autonómico e incluso más allá de nuestras fronteras”.

La copropietaria de la bodega, Begoña Sauci, recordó que la entrada será gratuita y quiso agradecer la implicación de los artistas, algunos llegados desde el norte de España, destacando que “sin ellos, no habría mercado; los artistas son siempre la esencia del evento”.

El Mercado de Arte abrirá sus puertas de 12:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, ofreciendo así la posibilidad de disfrutar también de la gastronomía local. Además, a las 12:30 horas se celebrará una cata-maridaje de cócteles elaborados con vinos generosos de Bodegas Sauci, dirigida por Montserrat Sauci, que completará una jornada en la que arte, vino y cultura volverán a fundirse en un entorno privilegiado del Condado de Huelva.