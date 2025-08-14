Arrancan las Fiestas Patronales de La Bella y San Roque 2025 con una noche repleta de música y espectáculos

Hoy, 14 de agosto, comienzan oficialmente las Fiestas Patronales de La Bella y San Roque 2025, y lo hacen con una primera jornada cargada de propuestas para todos los públicos. A partir de las 22:30 horas, el pasacalles “Luminalia”, a cargo de la compañía Arsalabrasa, llenará de luz y color las calles antes de la inauguración oficial del alumbrado de las fiestas por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Bella.

La actividad se trasladará después a la Caseta Municipal, donde a la 1:00 horas está previsto el concierto del grupo G-5, que reúne a Kiko Veneno, el Canijo de Jerez, Muchachito Bombo Infierno, Tomasito y Diego el Ratón. La noche continuará con la actuación de Henry Méndez y cerrará con la sesión de DJ Yelem hasta la madrugada.

La programación seguirá el 15 de agosto con el espectáculo de magia de Daniel Moldovan, el concierto de Ana de Caro y las sesiones de DJ Ricardo del Toro y DJ Vela. El 16 de agosto, el broche final lo pondrá el concierto de Antonio Carmona, seguido por DJ Parma.

Todas las actividades son de entrada gratuita y cuentan con el apoyo de la Diputación de Huelva.