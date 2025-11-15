Arranca la fase de excavación del Proyecto Geoarqueológico del Rocío

Esta semana han comenzado los trabajos de excavación del Proyecto Geoarqueológico del Rocío, dirigidos por el profesor Javier Bermejo y el grupo VRBANITAS de la Universidad de Huelva. El objetivo es verificar y, en su caso, confirmar las anomalías identificadas mediante georradar en 2023 en los alrededores del Santuario.

El proyecto, promovido por la Hermandad Matriz y financiado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Almonte. Tras comprobar los posibles restos arqueológicos, los puntos excavados se volverán a cerrar para su protección.

Los trabajos podrían aportar nueva información sobre la evolución histórica del Rocío, incluyendo su papel estratégico y comercial en épocas pasadas, más allá de su tradicional relevancia devocional.