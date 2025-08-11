Aroche se iluminará con más de 3.000 velas en una noche mágica de cultura y tradición

Aroche se prepara para vivir, el próximo sábado 16 de agosto a partir de las diez de la noche, una de las citas más esperadas del verano en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche: la Noche de las Velas. Más de tres mil velas transformarán el casco histórico en un escenario único, iluminando calles, plazas y rincones emblemáticos, en un evento que combina patrimonio, música y tradición.

El concejal de Cultura y Festejos, Adán Candeas, acompañado por el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, presentó esta edición destacando que “es mucho más que un evento, es un paseo entre luces, sonidos y emociones, que convierte Aroche en un punto de encuentro entre tradición y diversidad cultural”.

Zamora subrayó el carácter especial de la cita: “Durante unas horas, las calles se llenan de luz, música y convivencia. Es un evento ya consolidado, que año tras año suma nuevas propuestas y enamora por la belleza de su patrimonio, realzado con la mágica luz de las velas”.

El recorrido llevará a vecinos y visitantes por enclaves como el paseo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, los patios de la Casa Palacio Conde del Álamo —del siglo XVIII—, el pintoresco barrio de los Risquitos, a los pies del castillo almohade, y los jardines de la fortaleza junto a su histórica Puerta de la Reina.

Además, la música y el arte pondrán banda sonora a esta noche singular. Cuatro escenarios acogerán actuaciones de tango con Antonio Carrasco y Leire Mayendia; fado con Rute Belga, Nuno Cirilo y Joaquín Ferreira; música africana con el dúo de coras Gurumbé; y canto con Raquel Sierra, Sara Murillo y David Barragán.

Con esta programación, la Noche de las Velas de Aroche promete una experiencia sensorial única, en la que la historia, la cultura y la luz se unirán para ofrecer una velada inolvidable.