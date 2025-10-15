Un amplio programa conmemora en Aroche el Día de la Mujer Rural

Aroche conmemora el Día de la Mujer Rural con la celebración de la II Semana de la Mujer Rural, una cita que busca poner en valor la fuerza, el talento y la contribución imprescindible de las mujeres que hacen posible la vida en los pueblos de la Sierra.

El programa, organizado por el Ayuntamiento de Aroche, incluye diversas actividades pensadas para compartir, aprender y disfrutar en comunidad. Este miércoles 15 y jueves 16 de octubre se celebrará un taller de automaquillaje en el Centro Vivo La Comunal y en el Salón Multiusos Las Cefiñas, ambos a partir de las 18:30 horas.

El viernes 17 tendrá lugar un sendero interpretativo bajo el título “La mujer: pilar de la vida en la Sierra”, con salida desde el apeadero de Santa Ana la Real a las 16:00 horas, donde las participantes podrán disfrutar de una jornada de convivencia en plena naturaleza.

Como cierre, el sábado 18 de octubre, el Salón Félix Lunar acogerá la representación teatral “Las infantas de Bombón”, una función benéfica con entrada al precio de 10 euros, cuyos fondos se destinarán a fines solidarios.

Con esta programación, Aroche reafirma su compromiso con la igualdad y el reconocimiento de las mujeres rurales, auténtico motor de la vida social, económica y cultural de la comarca serrana.