Aracena refuerza la seguridad en la Feria de Agosto con el regreso del Punto Violeta

El Ayuntamiento de Aracena instalará un año más el Punto Violeta durante la Feria de Agosto, un espacio de referencia para quienes necesiten información sobre prevención de violencia de género y otras cuestiones relacionadas con la igualdad.

Ubicado en el Parking de la Avenida Reina de los Ángeles, junto al bar existente y anexo al espacio de Cruz Roja, el Punto Violeta contará con señalización en la Zona Joven para facilitar el acceso a quienes lo requieran. Además del material informativo habitual y cubrevasos para las bebidas, este año se introduce como novedad las denominadas Pulseras Centinela.

Estas pulseras permiten realizar un test rápido para detectar hasta 22 tipos de drogas de sumisión química en las bebidas, ofreciendo una herramienta adicional para proteger la seguridad de las personas asistentes. La iniciativa cuenta con financiación del fondo de Concertación de la Diputación de Huelva.

La concejala de Igualdad, Silvia Durán, destacó la importancia de estas medidas, subrayando el compromiso del Ayuntamiento para garantizar una feria segura para todos los participantes.