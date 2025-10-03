Aracena contará con un aula informatizada para los exámenes teóricos de conducir

El Ayuntamiento de Aracena y la Dirección General de Tráfico (DGT) han firmado un convenio de colaboración para la implantación de un aula informatizada en la localidad destinada a la realización de los exámenes teóricos de conducir. La nueva sala, que se ubicará en el Pabellón Ferial, contará inicialmente con 15 puestos informáticos, ampliables en el futuro, y supondrá una inversión de 20.000 euros financiada íntegramente por el Consistorio.

Con este acuerdo, Aracena se adapta al sistema de pruebas informatizadas que la DGT implantó en 2012 en las capitales de provincia, pero que hasta ahora había dejado al margen a los centros desplazados como el de la Sierra. El alcalde, Manuel Guerra, ha destacado que este esfuerzo “garantiza un servicio esencial para los vecinos de la comarca y facilita el trabajo de las autoescuelas, evitando que los aspirantes tengan que desplazarse a Huelva para examinarse”.

La jefa provincial de Tráfico, María Cristina Gago, ha subrayado la importancia de esta inversión, ya que antes de que finalice el año el examen teórico incorporará nuevos contenidos, como vídeos de percepción del riesgo, que hacen imprescindible el uso de ordenadores. Además, la informatización permitirá a los alumnos conocer los resultados de manera inmediata.

La DGT, por su parte, se compromete a seguir desplazando a sus examinadores a Aracena, lo que garantiza la continuidad de este centro de exámenes en el futuro. Con esta medida, los ciudadanos del norte de la provincia y comarcas vecinas dispondrán de las mismas condiciones para obtener el permiso de conducir que quienes se examinan en la capital.