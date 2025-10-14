Aracena concede 10 becas de estudio por más de 11.000 euros y anuncia una nueva convocatoria para 2025

El Ayuntamiento de Aracena ha hecho entrega de diez ayudas a jóvenes estudiantes del municipio dentro del programa municipal Bono de Apoyo al Estudio, una iniciativa que alcanza este año su decimotercera edición. Estas becas, dotadas con un total de 11.250 euros de fondos municipales, permitirán a los beneficiarios afrontar gastos de material escolar, libros, transporte o manutención.

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, destacó durante el acto de entrega el compromiso del Consistorio con la educación y la igualdad de oportunidades. “El objetivo principal es que ninguna persona tenga que abandonar sus estudios por motivos económicos”, subrayó, recordando que el programa ha concedido hasta la fecha 416 ayudas al estudio, con una inversión total de 401.950 euros procedentes del presupuesto municipal.

Guerra calificó el programa como “una de las iniciativas más productivas que puede tener una sociedad, porque invertir en educación es invertir en el futuro”. En este sentido, resaltó que el Ayuntamiento “seguirá dando pasos al frente” en apoyo a la formación de los jóvenes aracenenses, “porque esa es la mejor inversión que puede hacer nuestro municipio”.

El importe de las becas varía según las circunstancias de cada solicitante, desde 1.500 euros para universitarios que cursan estudios fuera de la localidad hasta ayudas menores para alumnos del IES San Blas o de módulos formativos en municipios cercanos.

Además, el alcalde anunció la apertura de una nueva convocatoria extraordinaria para cubrir el presupuesto total destinado a este programa en 2025, que asciende a 20.000 euros. El plazo permanecerá abierto hasta el 11 de noviembre, con 8.750 euros aún disponibles para quienes cumplan los requisitos establecidos en las bases.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información y presentar sus solicitudes en el Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento, a través de la sede electrónica o en la web municipal www.aracena.es.