Aracena celebra dos días de diversión con la décima edición de la Feria de la Infancia y la Juventud

El Ayuntamiento de Aracena ha puesto en marcha una nueva edición de la Feria de la Infancia y la Juventud, una iniciativa que cumple diez años ofreciendo dos jornadas de ocio educativo y lúdico dirigidas a niños y niñas de Aracena, sus aldeas y otros municipios de la Sierra.

El evento se desarrolla en el Pabellón Ferial ‘Ciudad de Aracena’ y en la carpa cubierta anexa del Recinto Ferial de la avenida Reina de los Ángeles, con entrada libre y gratuita. El horario de apertura es de 10:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas durante ambos días, ofreciendo una amplia programación pensada para menores de hasta 14 años.

La feria arrancó con un pasacalles desde la Plaza Marqués de Aracena hasta el Recinto Ferial y cuenta con una variada oferta de actividades, entre las que destacan pistas de aventura, zonas de jumping, tirolinas, hinchables, videojuegos educativos, talleres creativos, pintacaras, espectáculos, una ‘escape room’, meriendas saludables e incluso una gran nevada artificial.

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha recordado que esta iniciativa nació con el objetivo de ofrecer “una alternativa de ocio que fomente la convivencia, el encuentro y el intercambio, sacando a los niños de casa y permitiéndoles compartir el juego con otros niños y niñas”. Con el paso de los años, la feria se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la Navidad no solo en Aracena, sino en toda la comarca.

Según el primer edil, se trata de “un evento participativo e inclusivo”, fruto de la coordinación de distintos departamentos municipales y de una programación diversa que combina juegos tradicionales, actividades físicas y propuestas tecnológicas, creativas y artísticas, pensadas para llegar a todos los gustos.

El acceso gratuito a todas las actividades garantiza un gran ambiente durante las dos jornadas. Además, el Ayuntamiento ha habilitado un servicio de autobús gratuito para las aldeas del municipio, facilitando así la participación de los menores de las seis pedanías aracenenses.

La Feria de la Infancia y la Juventud cuenta con un presupuesto aproximado de 25.000 euros, con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva a través de una aportación de 1.500 euros. El alcalde ha agradecido especialmente la implicación del voluntariado de la Casa de la Juventud y ha subrayado que se trata de “una inversión que merece la pena por la alegría y la felicidad que genera en los niños y niñas”, convirtiéndose en el broche final del año en Aracena.