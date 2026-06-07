El aparcamiento imposible

Cada verano, miles de onubenses y visitantes repiten el mismo ritual antes incluso de pisar la arena: dar vueltas y más vueltas en busca de un hueco donde dejar el coche. Lo que debería ser el inicio de una jornada de descanso acaba convirtiéndose, en muchos casos, en una prueba de paciencia que puede prolongarse durante largos minutos, especialmente en los fines de semana de julio y agosto.

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el tiempo medio necesario para aparcar en los municipios costeros de la provincia, la experiencia de conductores, comerciantes y vecinos apunta a que Punta Umbría encabeza habitualmente la lista de destinos donde más complicado resulta encontrar estacionamiento durante la temporada alta. La cercanía de la playa al casco urbano, la elevada afluencia de visitantes procedentes de Sevilla y otros puntos de Andalucía y la limitada capacidad de algunas zonas hacen que muchas calles se saturen desde primeras horas de la mañana.

Muy cerca aparecen otros destinos como Matalascañas, donde la llegada masiva de turistas durante los fines de semana multiplica la presión sobre las zonas de aparcamiento más próximas al paseo marítimo. También El Rompido, La Antilla e Isla Canela registran problemas similares en determinados momentos del verano, especialmente cuando coinciden jornadas de buen tiempo y ocupaciones turísticas elevadas.

La situación provoca que muchos conductores opten por madrugar para asegurarse una plaza o, directamente, recurran a zonas más alejadas de la playa. En algunos casos, caminar varios minutos desde el vehículo hasta la arena se ha convertido en una costumbre asumida por quienes conocen bien el comportamiento de estos destinos durante la temporada estival.

El problema no es exclusivo de Huelva. Las principales zonas turísticas del litoral español sufren situaciones parecidas cada verano. Sin embargo, la creciente popularidad de las playas onubenses y el aumento constante de visitantes han intensificado una realidad que muchos vecinos perciben desde hace años.

A pesar de ello, la provincia sigue ofreciendo alternativas para quienes buscan una experiencia más tranquila. Playas menos concurridas y zonas naturales alejadas de los grandes núcleos turísticos permiten disfrutar del litoral sin necesidad de invertir media mañana buscando aparcamiento.

Con el verano a las puertas, todo apunta a que la búsqueda del hueco perfecto volverá a convertirse en una de las escenas más repetidas en la costa onubense. Porque, para muchos, la jornada de playa comienza bastante antes de extender la toalla sobre la arena.