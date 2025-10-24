Antonio Vázquez y Francisca Pérez, coronados reyes senior de Aljaraque

El Centro de Participación Activa de Aljaraque se convirtió en escenario de la I Gala Elección Reyes Senior, una iniciativa de la Concejalía de Envejecimiento Activo y Atención al Mayor, dirigida por Cinta Rengel, y enmarcada en los actos conmemorativos del ‘Mes del Mayor’. La gala contó con numerosos candidatos, pero finalmente Antonio Vázquez Domínguez y Francisca Pérez Núñez fueron coronados rey y reina senior, respectivamente, tras la valoración del jurado.

Reyes senior de Aljaraque.

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, entregó los galardones en un acto cargado de emotividad, destacando “la necesidad de homenajear a nuestros mayores, reconocer su experiencia y ofrecerles todo aquello que requieren, ya que son un ejemplo a seguir para toda la comunidad”. Cano subrayó además la importancia del Centro de Participación Activa, convertido en epicentro de actividades formativas, de ocio y de vida social, que contribuyen al bienestar físico y emocional de los mayores.

Como colofón de esta celebración, Antonio Vázquez y Francisca Pérez serán los encargados de realizar el tradicional encendido del alumbrado navideño de Aljaraque, previsto para el próximo 5 de diciembre, un gesto que simboliza la cercanía y la participación activa de los mayores en la vida de la localidad.