Antonio Vázquez y Francisca Pérez, coronados reyes senior de Aljaraque
Los mayores de la localidad protagonizan una emotiva gala que celebra su experiencia y contribución social
El Centro de Participación Activa de Aljaraque se convirtió en escenario de la I Gala Elección Reyes Senior, una iniciativa de la Concejalía de Envejecimiento Activo y Atención al Mayor, dirigida por Cinta Rengel, y enmarcada en los actos conmemorativos del ‘Mes del Mayor’. La gala contó con numerosos candidatos, pero finalmente Antonio Vázquez Domínguez y Francisca Pérez Núñez fueron coronados rey y reina senior, respectivamente, tras la valoración del jurado.
El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, entregó los galardones en un acto cargado de emotividad, destacando “la necesidad de homenajear a nuestros mayores, reconocer su experiencia y ofrecerles todo aquello que requieren, ya que son un ejemplo a seguir para toda la comunidad”. Cano subrayó además la importancia del Centro de Participación Activa, convertido en epicentro de actividades formativas, de ocio y de vida social, que contribuyen al bienestar físico y emocional de los mayores.
Como colofón de esta celebración, Antonio Vázquez y Francisca Pérez serán los encargados de realizar el tradicional encendido del alumbrado navideño de Aljaraque, previsto para el próximo 5 de diciembre, un gesto que simboliza la cercanía y la participación activa de los mayores en la vida de la localidad.