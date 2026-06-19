La Antilla rugirá este sábado con una nueva edición del Moto Rock

La Antilla volverá a convertirse este sábado, 20 de junio, en punto de encuentro para aficionados a las motos y amantes del rock con la celebración de la quinta edición del Moto Rock, una cita organizada por el Biker Club Caballos de Acero que ya se ha consolidado como una de las actividades más singulares del inicio del verano en la costa onubense.

La jornada arrancará a las 12.00 horas en la plaza de Las Carabelas y combinará ambiente motero, convivencia y actuaciones musicales en directo durante todo el día.

El cartel de esta edición contará con las bandas Black Pearl, Sintapujo, Los Viernes e Iron Roses, que ofrecerán versiones de grandes clásicos del rock y temas propios para animar una jornada que espera reunir a numerosos participantes y visitantes.

La concentración se ha convertido en una tradición en La Antilla, dando la bienvenida a la temporada estival con una propuesta que une la afición por las motocicletas y la música en directo en un entorno privilegiado junto al mar.

La organización ha invitado a motoristas, aficionados al rock y público en general a disfrutar de una jornada de convivencia abierta a todos los públicos, en la que no faltará el ambiente característico de este tipo de encuentros.

El Moto Rock de La Antilla alcanza así su quinta edición consolidado como una de las citas destacadas del calendario estival de la localidad, atrayendo cada año a participantes procedentes de distintos puntos de la provincia y de otras zonas de Andalucía.