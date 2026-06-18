San Juan del Puerto se entrega a sus fiestas con la coronación de Raquel Quintero y el pregón de Juan Pérez

San Juan del Puerto ya vive sus fiestas patronales. La coronación de Raquel Quintero Toscano como Reina de las Fiestas 2026 y el pregón pronunciado por Juan Pérez Vela marcaron anoche el arranque oficial de unas celebraciones que durante los próximos días volverán a llenar de ambiente festivo las calles del municipio.

El acto central de la jornada tuvo lugar en el recinto ferial, donde Raquel Quintero recibió la corona que la convierte en la LIV Reina de las Fiestas, acompañada por su Corte de Honor y los pajes Julia Garrido y Moisés Minchón. La ceremonia sirvió además para inaugurar oficialmente la feria y la velada de San Juan Bautista.

Otro de los momentos más destacados de la noche fue el pregón de Juan Pérez Vela, presidente de la Hermandad Sacramental de San Juan Bautista, quien emocionó al público con un recorrido por las tradiciones, recuerdos y vivencias ligadas a unas fiestas profundamente arraigadas entre los sanjuaneros. El pregonero fue presentado por José María Méndez y José Manuel Raposo en un acto conducido por José Luis Rodríguez y Paloma Cobano.

La apertura oficial de las fiestas estuvo precedida por la tradicional ofrenda floral al patrón tras la Decena y por la recogida de la nueva reina en su domicilio, acompañada por la Banda de la Escuela Municipal de Música “Villa de San Juan”.

Tras la noche inaugural, la actividad continuó este jueves con algunas de las estampas más características de estas fiestas. La charanga El Puntazo protagonizó la tradicional diana o “mañaneo”, mientras que la Banda Municipal de Música recorrió las calles del municipio en uno de los pasacalles más esperados.

La mañana culminó con los primeros encierros por la calle Pozonuevo, en los que participaron ocho vaquillas de la ganadería de Millares y tres reses de El Mocho, seguidos de la tradicional suelta de ganado, una de las citas que cada año congrega a cientos de vecinos y aficionados.

Con el recinto ferial ya en pleno funcionamiento y la programación en marcha, San Juan del Puerto afronta ahora seis días de actividades religiosas, culturales, musicales y taurinas que culminarán el próximo 24 de junio, festividad de San Juan Bautista.