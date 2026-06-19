Mantenerse conectado también forma parte de las vacaciones

Con el final del curso escolar y el inicio de la temporada estival, miles de familias comienzan a trasladarse a sus segundas residencias en la costa de Huelva para disfrutar de las vacaciones. Sin embargo, si hay algo que ha cambiado en los últimos años es que cada vez son menos quienes están dispuestos a renunciar a una buena conexión a internet durante su estancia junto al mar.

El teletrabajo, las plataformas de televisión en streaming, los videojuegos online, las videollamadas y el uso habitual de dispositivos móviles han convertido la conectividad en una necesidad cotidiana también durante los meses de verano. Lo que antes era un servicio secundario, hoy se ha convertido en un elemento esencial para muchas familias.

Esta realidad ha provocado que numerosos propietarios de viviendas vacacionales busquen soluciones para garantizar una conexión estable y de calidad antes incluso de comenzar sus vacaciones. La cobertura, la velocidad de navegación y la fiabilidad del servicio son aspectos cada vez más valorados a la hora de elegir dónde pasar el verano.

En este contexto, Avatel mantiene una destacada presencia en algunos de los principales destinos turísticos de la costa onubense, ofreciendo servicio en zonas como El Portil, Isla Canela, Mazagón, Punta Umbría, El Rompido, Islantilla o La Antilla, donde durante los meses estivales aumenta notablemente la demanda de conectividad.

Las personas interesadas en conocer las opciones disponibles para su vivienda de verano pueden obtener más información en www.avatel.es⁠ o a través del teléfono 1790, donde podrán recibir asesoramiento personalizado sobre cobertura y servicios disponibles en cada zona.

Porque para muchos, desconectar de la rutina ya no significa quedarse sin conexión. Significa disfrutar de las vacaciones con la tranquilidad de seguir conectado cuando lo necesiten.