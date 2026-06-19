El pasodoble “San Juan del Puerto” cumple 50 años

J. Antonio Ruiz • San Juan del Puerto

Hace hoy 50 años, un 19 de junio de 1976, sonaba por primera vez en la puerta de nuestro Ayuntamiento entre unas decorativas macetas y un pequeño estrado el pasodoble «San Juan del Puerto», una composición que con el paso del tiempo ha terminado convirtiéndose en el himno sentimental de varias generaciones de sanjuaneros y sanjuaneras.

Nacido de la inspiración de Pedro Sandía Cano, aquel pasodoble comenzó siendo una canción dedicada a nuestro pueblo y acabó transformándose en una de nuestras señas de identidad más queridas. Desde entonces, no ha faltado en nuestras fiestas, capeas, encuentros familiares y momentos de celebración, acompañando la alegría y el orgullo de sentirse sanjuanero.

Hace medio siglo cuatro hombres y cuatro mujeres protagonizaron aquel momento histórico: Toñi Moreno Galán (voz solista), Mª Carmen Rodríguez Robles y Ángeles González Cruz (coros), Herminia Naranjo Fernández (palillos), Isidro González Cruz (guitarra), Manuel Pérez Villegas (laúd de pera), Diego Salvador Beltrán (punteo) y Miguel Pérez Villegas (bandurria).

Se estrenó en el marco de la coronación de Manuela Robles Sánchez como VI Reina de las fiestas en un acto que comenzó a las nueve y media de la noche con la presentación de Rafael Domínguez Quintero y el pregón de Diego Sosa Barrera. A su término tuvo lugar lo que el propio programa festivo de aquel año recoge: “Al final del mismo se dará a conocer el pasodoble titulado ‘San Juan del Puerto’ con letra y música de D. Pedro Sandía Cano, delegado de la ONCE, el que será interpretado por un conjunto músico-vocal de esta población”.

Pocos temas musicales han conseguido lo que logró esta obra: unir a todo un pueblo alrededor de una letra y una melodía que hablan de nuestras raíces, de nuestras gentes y de ese cariño especial que despierta San Juan del Puerto en quienes lo conocen.

Medio siglo después de su estreno, seguimos cantándolo con la misma emoción. Porque cada vez que suenan sus acordes, regresan los recuerdos, las vivencias compartidas y el sentimiento de pertenencia a esta tierra que tanto queremos.

Hoy recordamos con gratitud a su autor, Pedro Sandía Cano, y celebramos el 50 aniversario de una composición que forma parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Cincuenta años después, el pasodoble «San Juan del Puerto» sigue más vivo que nunca en el corazón de todos los sanjuaneros y sanjuaneras.

En la provincia de Huelva

cerca de la capital

hay un pueblo que sus gentes

son todo amor y bondad.

Que entre naranjos y flores

la bienvenida le da

a la general de Sevilla

y a la de Extremadura

en abrazo fraternal.

ESTRIBILLO

San Juan del Puerto tu eres

acogedor sin igual,

quien te conoce te quiere

quien viene a ti no se va.

Son tus mujeres hermosas

con algo tan peculiar:

gracia, alegría y simpatía,

dones que la tierra da.

Tu Patrón San Juan Bautista

protegiéndote te estará

pa que tu industria pujante

vaya cada vez a más.

Que nunca falte el trabajo,

que impere siempre la paz

y en tus fiestas sanjuaneras

con vivas de fe sincera

la alegría corra a raudal.

ESTRIBILLO

Letra y música: Pedro Sandía Cano