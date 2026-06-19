El pasodoble “San Juan del Puerto” cumple 50 años
La composición de Pedro Sandía Cano se estrenó el 19 de junio de 1976 y medio siglo después sigue siendo una de las señas de identidad más queridas del municipio
J. Antonio Ruiz • San Juan del Puerto
Hace hoy 50 años, un 19 de junio de 1976, sonaba por primera vez en la puerta de nuestro Ayuntamiento entre unas decorativas macetas y un pequeño estrado el pasodoble «San Juan del Puerto», una composición que con el paso del tiempo ha terminado convirtiéndose en el himno sentimental de varias generaciones de sanjuaneros y sanjuaneras.
Nacido de la inspiración de Pedro Sandía Cano, aquel pasodoble comenzó siendo una canción dedicada a nuestro pueblo y acabó transformándose en una de nuestras señas de identidad más queridas. Desde entonces, no ha faltado en nuestras fiestas, capeas, encuentros familiares y momentos de celebración, acompañando la alegría y el orgullo de sentirse sanjuanero.
Hace medio siglo cuatro hombres y cuatro mujeres protagonizaron aquel momento histórico: Toñi Moreno Galán (voz solista), Mª Carmen Rodríguez Robles y Ángeles González Cruz (coros), Herminia Naranjo Fernández (palillos), Isidro González Cruz (guitarra), Manuel Pérez Villegas (laúd de pera), Diego Salvador Beltrán (punteo) y Miguel Pérez Villegas (bandurria).
Se estrenó en el marco de la coronación de Manuela Robles Sánchez como VI Reina de las fiestas en un acto que comenzó a las nueve y media de la noche con la presentación de Rafael Domínguez Quintero y el pregón de Diego Sosa Barrera. A su término tuvo lugar lo que el propio programa festivo de aquel año recoge: “Al final del mismo se dará a conocer el pasodoble titulado ‘San Juan del Puerto’ con letra y música de D. Pedro Sandía Cano, delegado de la ONCE, el que será interpretado por un conjunto músico-vocal de esta población”.
Pocos temas musicales han conseguido lo que logró esta obra: unir a todo un pueblo alrededor de una letra y una melodía que hablan de nuestras raíces, de nuestras gentes y de ese cariño especial que despierta San Juan del Puerto en quienes lo conocen.
Medio siglo después de su estreno, seguimos cantándolo con la misma emoción. Porque cada vez que suenan sus acordes, regresan los recuerdos, las vivencias compartidas y el sentimiento de pertenencia a esta tierra que tanto queremos.
Hoy recordamos con gratitud a su autor, Pedro Sandía Cano, y celebramos el 50 aniversario de una composición que forma parte de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Cincuenta años después, el pasodoble «San Juan del Puerto» sigue más vivo que nunca en el corazón de todos los sanjuaneros y sanjuaneras.
En la provincia de Huelva
cerca de la capital
hay un pueblo que sus gentes
son todo amor y bondad.
Que entre naranjos y flores
la bienvenida le da
a la general de Sevilla
y a la de Extremadura
en abrazo fraternal.
ESTRIBILLO
San Juan del Puerto tu eres
acogedor sin igual,
quien te conoce te quiere
quien viene a ti no se va.
Son tus mujeres hermosas
con algo tan peculiar:
gracia, alegría y simpatía,
dones que la tierra da.
Tu Patrón San Juan Bautista
protegiéndote te estará
pa que tu industria pujante
vaya cada vez a más.
Que nunca falte el trabajo,
que impere siempre la paz
y en tus fiestas sanjuaneras
con vivas de fe sincera
la alegría corra a raudal.
ESTRIBILLO
Letra y música: Pedro Sandía Cano