La Antilla acogerá este otoño el ciclo de talleres medioambientales del proyecto “Recicl-Arte”

La barriada de Pescadores de La Antilla será el escenario del proyecto “Recicl-Arte”, un ciclo de talleres y actividades de concienciación medioambiental impulsado por el Ayuntamiento de Lepe en colaboración con Foredunes-Educación Ambiental y Patrimonio Costero y la Asociación de Vecinos de la zona.

La propuesta contempla tanto acciones abiertas al público como actividades específicas para colectivos locales. Entre las primeras, se celebrará una jornada de limpieza de playa y recogida de residuos el sábado 27 de septiembre, y un taller de artesanía marinera el 18 de octubre.

Además, se organizarán talleres de concienciación con alumnado del CEIP Las Gaviotas, centrados en la importancia de no dejar residuos en la playa y en su reutilización a través de manualidades, así como actividades dirigidas a usuarios del Centro Ocupacional COI, que trabajarán en dar una segunda vida a redes y nasas en desuso.

El proyecto, que cuenta con financiación de GALPA, busca sensibilizar sobre el reciclaje y la economía circular vinculada a la actividad pesquera, fomentando la implicación ciudadana en el cuidado del entorno costero de La Antilla.