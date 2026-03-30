La Antilla acogerá el 12 de abril la I Marcha Familiar Solidaria a beneficio de Aspandle

La playa de La Antilla será escenario el próximo 12 de abril de la I Marcha Familiar Solidaria, una iniciativa presentada oficialmente que unirá deporte, convivencia y solidaridad en favor de Aspandle, la Asociación de Padres de Niños y Adultos con Discapacidad de Lepe.

El acto de presentación ha contado con la participación del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Lepe, Aurelio Madrigal, junto al promotor del evento Juan Abreu y representantes de Aspandle, entre ellos María Ángeles Galey. Durante su intervención, Madrigal ha subrayado el carácter inclusivo de la cita, destacando que se trata de “una oportunidad para disfrutar en familia y colaborar con una asociación que realiza una labor esencial en el municipio”.

La marcha, organizada por el Club Familia en Movimiento en colaboración con Aspandle y el Ayuntamiento lepero, arrancará a las 10:30 horas desde la playa Central en dirección a la Barriada de Pescadores. El recorrido contempla dos distancias accesibles, de 0,8 y 1,45 kilómetros, pensadas para facilitar la participación de personas de todas las edades.

El objetivo principal de esta jornada es promover hábitos de vida saludables en un entorno familiar, al tiempo que se recaudan fondos para apoyar la labor diaria de Aspandle. Desde la asociación han agradecido la puesta en marcha de esta iniciativa, señalando que permitirá impulsar mejoras en sus instalaciones, fundamentales para la atención de sus usuarios.

Las inscripciones pueden realizarse a través de un formulario online mediante código QR o de forma presencial en la sede de Aspandle, situada en la calle de la Encina. El precio del dorsal es de 5 euros y permitirá la participación de hasta tres miembros de una misma familia.

Además del recorrido, la jornada contará con actividades paralelas como sorteos, animación y la colaboración de distintas empresas locales, en un ambiente festivo que busca implicar a toda la ciudadanía en una causa solidaria.