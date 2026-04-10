Alumnos del IES San Sebastián participan en una jornada de voluntariado ambiental en Los Enebrales

El Paraje Natural de Los Enebrales de Punta Umbría ha acogido una jornada de concienciación y acción medioambiental en la que ha participado alumnado de 3º de ESO y 1º de AFI del IES San Sebastián de Huelva.

La iniciativa, desarrollada dentro del programa Mares Circulares de Coca-Cola y la asociación Chelonia, se enmarca además en proyectos educativos como ALDEA y Erasmus+, con el objetivo de fomentar el respeto por el entorno natural entre los más jóvenes.

La jornada comenzó con una charla formativa centrada en la economía circular, donde se abordó la importancia de aplicar principios como repensar, reducir, reutilizar, reciclar y recuperar para avanzar hacia un modelo más sostenible.

Posteriormente, los estudiantes trasladaron estos conocimientos a la práctica mediante una actividad de recogida y clasificación de residuos en este espacio natural protegido, contribuyendo así a la conservación de uno de los enclaves medioambientales más representativos de la provincia.

Desde el Ayuntamiento de Punta Umbría han valorado positivamente este tipo de iniciativas, destacando su papel en la sensibilización ambiental y en la puesta en valor de los espacios naturales del municipio.

La actividad ha permitido no solo mejorar el entorno, sino también reforzar el aprendizaje del alumnado fuera del aula, fomentando valores de responsabilidad y compromiso con el medio ambiente.