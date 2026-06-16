Alosno revive la magia de los cascabeleros en honor a San Juan Bautista

Alosno vuelve a vestirse de tradición para celebrar sus Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista, una de las manifestaciones culturales y religiosas más singulares de la provincia de Huelva. Los festejos, que se desarrollan del 13 al 24 de junio, convierten al municipio en epicentro de una tradición transmitida de generación en generación y marcada por el inconfundible sonido de tambores y cascabeles.

La Diputación de Huelva ha acogido la presentación oficial de una programación que tiene en los cascabeleros uno de sus principales símbolos. Su danza, única en Andalucía, constituye una de las expresiones más reconocidas del patrimonio folclórico alosnero y cada año atrae a numerosos visitantes interesados en conocer esta tradición centenaria.

Durante el acto de presentación, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, destacó el valor cultural y emocional de unas fiestas que representan la identidad de todo un pueblo. Por su parte, representantes del Ayuntamiento y de la Hermandad de San Juan Bautista pusieron de relieve el esfuerzo colectivo que permite mantener viva una celebración profundamente arraigada en la historia local.

La programación incluye algunos de los momentos más esperados por vecinos y visitantes. Tras el inicio de los festejos con los tradicionales recorridos de los tamborileros, los actos continuarán con el sorteo de las nuevas ropas de los cascabeleros, los ensayos previos, la ofrenda floral, los toques de víspera y el pregón de las fiestas.

El día grande llegará el próximo 24 de junio con la tradicional Alborá al amanecer, seguida de la salida procesional de San Juan Bautista por las calles de Alosno. Será entonces cuando los cascabeleros vuelvan a protagonizar una de las estampas más características de la provincia, acompañando al patrón con sus danzas y el inconfundible sonido de sus cascabeles.

Como broche final tendrá lugar el tradicional fandango parado junto al monumento a los Cascabeleros, uno de los momentos más emotivos de unas fiestas donde la fe, la cultura popular y el sentimiento colectivo se funden para mantener viva una de las tradiciones más genuinas de Huelva.

Más que una fiesta patronal, San Juan Bautista representa para Alosno una seña de identidad que sigue emocionando a quienes la viven cada año y a quienes la descubren por primera vez.