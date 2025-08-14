La parada de autobuses de Caño Guerrero en Matalascañas se traslada a Surfasaurus

El Ayuntamiento de Almonte ha anunciado que, a partir del lunes 18 de agosto, la parada de autobuses situada en Caño Guerrero, en Matalascañas, dejará de estar operativa. Todos los autobuses que antes salían o llegaban a esa ubicación lo harán ahora desde la parada Surfasaurus, una localización más accesible y funcional para los viajeros.

Desde el consistorio se ha instado a los vecinos y visitantes a tener en cuenta esta modificación al planificar sus desplazamientos, con el objetivo de evitar confusiones y retrasos. Esta medida forma parte de las actuaciones municipales para optimizar la movilidad urbana en Matalascañas y garantizar un servicio más cómodo y seguro para todos los usuarios.