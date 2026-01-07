Almonte reúne hoy a todas las administraciones para coordinar la respuesta a los daños de la borrasca Francis en Matalascañas

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha convocado para hoy miércoles, 7 de enero, una reunión urgente con representantes de las distintas administraciones para coordinar la respuesta institucional tras los graves daños provocados por la borrasca Francis en Matalascañas.

El encuentro está previsto a las 13.30 horas y contará con la participación de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, representada por María José Rico; la Dirección General de la Costa y el Mar, con su responsable Gabriel Cuena; y la administración autonómica, representada por José Manuel Correa y la delegada territorial Patricia Barrera Núñez de Arenas.

El objetivo principal de la reunión es analizar de forma conjunta el alcance de los daños causados por el temporal, coordinar las actuaciones inmediatas y avanzar en soluciones que permitan iniciar cuanto antes la recuperación de Matalascañas. Entre los asuntos a tratar figura también la posible declaración de la localidad como zona gravemente afectada, una medida considerada clave para poder activar ayudas económicas y recursos extraordinarios destinados a la reparación de infraestructuras y al apoyo de vecinos y sectores afectados.

Desde el Ayuntamiento de Almonte se subraya la necesidad de actuar con rapidez y de manera coordinada, apelando a la unidad institucional como única vía para dar una respuesta eficaz a una situación que ha generado una gran preocupación social y económica. El Consistorio considera imprescindible que todas las administraciones trabajen de forma conjunta para garantizar la seguridad, la recuperación del entorno y el futuro de uno de los principales núcleos turísticos de la provincia de Huelva.