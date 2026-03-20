Almonte refuerza las actuaciones en Caño Guerrero y busca apoyo institucional para el litoral de Matalascañas

El Ayuntamiento de Almonte continúa avanzando en las actuaciones de reparación en el paseo marítimo de Caño Guerrero, en Matalascañas, tras los daños ocasionados por los últimos temporales, al tiempo que intensifica la coordinación con otras administraciones para afrontar la situación del litoral.

El Consistorio ha confirmado que ya está interviniendo en la zona más afectada, donde los temporales han provocado importantes deterioros en el frente costero, especialmente en el entorno del paseo marítimo.

En paralelo, el Ayuntamiento ha solicitado la colaboración de distintas administraciones y ha recibido respuesta de la Junta de Andalucía, que ha mostrado su disposición a participar en la solución del problema, especialmente en lo relativo a la agilización de trámites y actuaciones dentro de sus competencias.

La situación preocupa especialmente por su impacto no solo en el litoral, sino también en infraestructuras sensibles como la Estación Depuradora de Aguas Residuales, lo que podría afectar tanto a la calidad del agua como al entorno natural.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de una actuación coordinada entre administraciones para dar respuesta a un escenario complejo, con el objetivo de que Matalascañas llegue en las mejores condiciones posibles a los próximos meses, especialmente de cara a la temporada turística.

El Consistorio ha subrayado que seguirá impulsando medidas para proteger el litoral, garantizar la seguridad y preservar la actividad económica de este enclave clave del municipio.