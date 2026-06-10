Almonte recupera el Lipruama como centro de formación y empleo para toda la comarca

El Ayuntamiento de Almonte ha inaugurado la nueva etapa del histórico Lipruama, que reabre sus puertas convertido en la Escuela de Formación Pedro Barrera Abreu, un espacio destinado a la formación profesional, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de nuevas oportunidades laborales tanto para los vecinos del municipio como para el conjunto de la comarca.

La reapertura supone la recuperación de un centro que durante años fue una referencia en materia formativa y por el que pasaron más de 3.000 alumnos. Ahora, bajo gestión municipal, vuelve a la actividad con el objetivo de convertirse nuevamente en un motor para el empleo y la capacitación profesional.

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Almonte, Francisco Bella; la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera; el director gerente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Adrián Moreno; y la primera teniente de alcalde, Antonia R. Pérez, entre otros representantes institucionales.

El centro lleva el nombre de Pedro Barrera Abreu, sacerdote almonteño y canónigo de la Catedral de Valencia, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a la educación y al apoyo a las personas con menos recursos.

La actuación ha supuesto una inversión de 300.000 euros financiada a través de una subvención de la Mancomunidad del Condado destinada al litoral onubense. Los trabajos han permitido rehabilitar completamente las instalaciones, renovar el mobiliario y adecuar los espacios para acoger una amplia oferta formativa.

Entre los cursos previstos destacan especialidades relacionadas con el turismo sostenible, los idiomas, la construcción, la fontanería, la carpintería, el mantenimiento, la costura, la artesanía y otros sectores con demanda de mano de obra en empresas, hoteles, comercios y establecimientos hosteleros de la zona.

Además, el Ayuntamiento pretende que el nuevo centro tenga una importante vertiente social, impulsando programas específicos para personas con dificultades de acceso al mercado laboral o en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de favorecer la inclusión, el emprendimiento y la inserción laboral.

Con esta iniciativa, Almonte recupera un espacio emblemático que llevaba años sin uso y lo convierte en una herramienta estratégica para la formación y el desarrollo económico de todo el territorio.