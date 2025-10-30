Almonte lanza una campaña solidaria para ayudar a las familias afectadas por las lluvias

El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha una campaña solidaria de apoyo a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en el municipio durante los últimos días, que han dejado viviendas dañadas y numerosas pérdidas materiales.

Con una publicación en redes sociales titulado “Apoyo a las familias afectadas”, el consistorio hace un llamamiento a la solidaridad de los vecinos y vecinas para ayudar a quienes más lo necesitan en estos momentos difíciles.

El Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 682 055 825, a través del cual se podrán ofrecer donaciones o colaborar con recursos materiales. Según ha informado el propio consistorio, se necesitan especialmente camas y colchones, electrodomésticos, muebles, ropa, así como ayuda de albañilería y pintura para reparar los daños sufridos en numerosas viviendas.

El equipo municipal se encargará de recoger los materiales donados en los domicilios de aquellas personas que deseen colaborar. Desde el Ayuntamiento han querido agradecer de antemano la respuesta de la ciudadanía