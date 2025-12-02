Nueva maquinaria para el mantenimiento de las calles de El Rocío

El Ayuntamiento de Almonte ha dado un nuevo paso en el plan integral de mantenimiento de El Rocío con la incorporación de maquinaria especializada destinada a mejorar de forma permanente el estado de sus calles. La medida responde a las particularidades de la aldea, un terreno prácticamente sin pendiente y con suelo blando que, tras episodios de lluvia, provoca estancamientos de agua y zonas intransitables.

El equipo de gobierno explica que esta inversión permitirá actuar con mayor rapidez y eficacia durante todo el año, ofreciendo una respuesta más sólida a las necesidades diarias de vecinos y visitantes. Desde el Consistorio subrayan que El Rocío precisaba de un sistema de mantenimiento continuo y que la nueva maquinaria supone un avance decisivo para alcanzar este objetivo.

La flota incorporada incluye dos tractores de 275 caballos adaptados a suelos blandos, dos cubas de 20.000 litros equipadas con cañones contra incendios y brazos de carga para realizar riegos y compactaciones, una refinadora de doble control con cinco metros de apertura y sistema GPS de nivelación, una desbrozadora lateral de martillo para la conservación de cunetas y márgenes, así como un bulldoze angledoze clave para el movimiento y perfilado de la arena.

El Ayuntamiento destaca además que estos equipos ya han demostrado su utilidad en situaciones de emergencia, pudiendo intervenir en primer lugar ante episodios de inundaciones y en escenarios de riesgo de incendios forestales, lo que mejora de forma notable la capacidad de reacción municipal.

Con esta nueva dotación, el municipio sostiene que la mejora del estado de El Rocío es cada vez más evidente y que la transformación de la aldea se está realizando de forma constante. “Almonte está cambiando, y se nota. Poco a poco, pero sin parar”, señalan desde el gobierno local.