Almonte inaugura un monumento en memoria de los bebés que “tienen la luna como cuna”

El Ayuntamiento de Almonte ha inaugurado en el Cementerio Municipal un emotivo monumento en memoria de los bebés que “tienen la luna como cuna”, un espacio destinado al recogimiento y al recuerdo de todas las familias que han sufrido la pérdida de un hijo o hija durante la gestación o en los primeros días de vida.

La escultura, obra del artista local Jorge Estefano Leiva, representa unas alas abiertas que simbolizan el abrazo eterno del amor y la esperanza. Con esta pieza, el municipio almonteño ofrece un lugar físico donde las familias puedan rendir homenaje a esas pequeñas vidas que, aunque breves, dejan una huella imborrable.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que este gesto supone un paso más en la visibilización del duelo perinatal, reconociendo el dolor de tantas madres, padres y seres queridos. La iniciativa busca también contribuir a romper el silencio que históricamente ha rodeado este tipo de pérdidas, brindando apoyo y acompañamiento a quienes atraviesan un proceso tan delicado.

Con la inauguración de este monumento, Almonte se suma a las ciudades que promueven espacios de memoria y consuelo, donde el amor y la esperanza se elevan como símbolo de vida eterna.