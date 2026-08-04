Almonte impulsa una red de voluntarios para recibir a los peregrinos durante la estancia de la Virgen

El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha la campaña de voluntariado "Almonte Acoge", una iniciativa destinada a reforzar la atención a los miles de visitantes que llegarán al municipio con motivo de la estancia de la Virgen del Rocío.

El programa busca crear una red de vecinos y vecinas que, de forma voluntaria, colaboren con los servicios municipales ofreciendo información, orientación y acompañamiento a quienes visiten Almonte durante este acontecimiento histórico.

Los voluntarios actuarán como un apoyo a la organización, ayudando a los visitantes a localizar espacios y servicios de interés, resolver dudas, facilitar el acceso a la programación prevista y atender las necesidades básicas que puedan surgir durante su estancia.

Desde el Consistorio destacan que la iniciativa pretende ir más allá de la información práctica y convertir la hospitalidad en una de las señas de identidad de la acogida. El objetivo es que cada persona que llegue al municipio se sienta acompañada desde el primer momento y recuerde no solo la dimensión espiritual de la estancia de la Virgen, sino también la cercanía de los almonteños.

La campaña también busca canalizar la disposición de colaboración de muchos vecinos mediante un programa organizado que contribuya a mejorar la experiencia de los visitantes y proyecte una imagen de Almonte basada en valores como la solidaridad, la convivencia y el respeto.

Con "Almonte Acoge", el Ayuntamiento reafirma su apuesta por la participación ciudadana y por implicar a la población en uno de los acontecimientos más importantes para el municipio, convencido de que cada gesto de ayuda y cada muestra de hospitalidad contribuirán a hacer aún más especial la estancia de la Virgen del Rocío en Almonte.