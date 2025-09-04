Almonte impulsa un proyecto urbanístico para dinamizar la economía y mejorar servicios

Almonte ha dado un paso adelante en su desarrollo urbano con la aprobación, en el último Pleno municipal, de un proyecto de transformación urbanística que afecta a una parcela de la Avenida Rafael Alberti y a la franja de vía pública adyacente. El solar, sin actividad desde hace más de 18 años, se destinará a un uso productivo que permitirá mejorar el entorno, impulsar la actividad económica y facilitar el traslado de la oficina central de la Compañía Eléctrica del Condado a esta nueva ubicación.

La actuación, que cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, implica el cambio de calificación del suelo de equipamiento público comercial a equipamiento privado comercial, manteniendo inalterados el resto de parámetros urbanísticos de la parcela. Además, el Ayuntamiento recibirá una compensación económica equivalente al 10% del incremento del aprovechamiento urbanístico, que se destinará a nuevas inversiones municipales.

Según el expediente, la iniciativa no generará nuevas demandas de agua, carreteras ni infraestructuras, ni requiere evaluación ambiental estratégica por no tener impacto significativo.

Desde el equipo de gobierno destacan que este proyecto permite compatibilizar el desarrollo urbano con la mejora de los servicios para la ciudadanía, apoyando a una empresa con arraigo local que presta un servicio esencial y poniendo en valor un suelo hasta ahora improductivo.

El acuerdo aprobado seguirá su tramitación administrativa hasta su inscripción en los registros municipal y autonómico y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, paso previo a su entrada en vigor.