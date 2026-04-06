Almonte denuncia la acumulación de basura en Matalascañas tras el primer fin de semana de temporada

El Ayuntamiento de Almonte ha denunciado públicamente el estado en el que ha quedado Matalascañas tras el primer fin de semana de la temporada, con acumulación de basura en la vía pública pese a la existencia de contenedores disponibles.

A través de sus redes sociales, el Consistorio ha mostrado su malestar por comportamientos incívicos que han dejado imágenes de bolsas de basura en el suelo, residuos esparcidos y botellas abandonadas en distintas zonas del núcleo costero.

Desde el Ayuntamiento subrayan que se están realizando “todos los esfuerzos posibles” para mantener limpia Matalascañas durante todo el año, destacando el refuerzo del servicio con la nueva empresa concesionaria. Sin embargo, advierten de que estas conductas dificultan el trabajo diario y obligan a incrementar los recursos destinados a la limpieza.

En este sentido, han recordado que la recogida de estos residuos supone un importante coste económico y un aumento de maquinaria y personal, lo que repercute directamente en la gestión municipal.

El Consistorio ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva, insistiendo en que el cuidado del entorno depende también de la actitud de quienes lo disfrutan. “Respetar y cuidar Matalascañas es cosa de todos”, han señalado.

La denuncia llega en el arranque de la temporada turística, en un momento clave para la imagen del municipio, donde el Ayuntamiento insiste en la necesidad de compatibilizar el ocio con el respeto al entorno.