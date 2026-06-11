Almonte celebrará la primera corrida de toros de su historia en la Feria de San Pedro

Almonte vivirá un acontecimiento histórico el próximo 5 de julio con la celebración de la primera corrida de toros de su historia, incluida en la programación de la Feria de San Pedro 2026. El festejo, de carácter mixto y benéfico, tendrá lugar a las 19.00 horas en una plaza de toros instalada en el recinto ganadero del municipio.

El cartel estará compuesto por la rejoneadora Lea Vicens y los diestros El Fandi y Manuel Escribano, que lidiarán reses de las ganaderías de Prieto de la Cal y José Murube.

La presentación oficial se ha celebrado en el Casino de la Paz con la presencia del alcalde de Almonte, Francisco Bella; la concejal de Ganadería e Hípica, Antonia Maraver; el empresario taurino Jorge Buendía; representantes de las ganaderías participantes y de las hermandades de penitencia del municipio.

Aunque Almonte ha acogido históricamente festivales y otros festejos taurinos, será la primera vez que se celebre una corrida de toros como espectáculo mayor, con toros cuatreños y cinqueños y matadores vestidos de luces, un hecho que convierte la cita en un acontecimiento singular dentro de la tradición local.

Además, el festejo tendrá carácter solidario, ya que los beneficios irán destinados a las hermandades de penitencia de Almonte, manteniendo así la dimensión benéfica que ha acompañado a los eventos taurinos celebrados en el municipio.

Durante la presentación, tanto El Fandi como Manuel Escribano destacaron la importancia de una tarde que quedará ligada a la historia taurina de Almonte, mientras que el alcalde animó a vecinos y aficionados de toda la provincia a respaldar una cita que considera histórica para el municipio.

Las entradas podrán adquirirse de forma anticipada a través de las hermandades colaboradoras y del teléfono habilitado por la organización, mientras que el día del festejo también se podrán comprar en las taquillas de la plaza.