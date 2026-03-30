Almonte analiza con el sector agrícola 21 solicitudes de ayudas de renaturalización en suelos municipales

El Ayuntamiento de Almonte ha mantenido un encuentro con representantes del sector agrícola y distintas administraciones para abordar su posicionamiento ante las solicitudes de ayudas de renaturalización presentadas en terrenos de titularidad municipal.

En la reunión han participado colectivos como la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, la Asociación de Agricultores Puertas de Doñana y agricultores particulares, junto a representantes institucionales, entre ellos el delegado territorial de Agricultura en Huelva, Álvaro Burgos.

Durante el encuentro, el Consistorio ha detallado la situación de las 21 solicitudes registradas, correspondientes a agricultores que explotan fincas municipales en régimen de arrendamiento. En este sentido, ha explicado que la tramitación de estas peticiones está sujeta a un marco legal complejo, al tratarse de terrenos públicos sometidos a normativa específica.

El Ayuntamiento ha señalado que debe actuar conforme a la legislación vigente, incluyendo la Ley de Bases de Régimen Local, la normativa de haciendas locales y la regulación en materia de contratación pública, así como a las condiciones propias de las concesiones administrativas de montes de propios.

Por ello, ha subrayado que cada solicitud requiere un análisis individualizado, ya que existen condicionantes administrativos y contractuales que deben resolverse previamente antes de poder autorizar las ayudas. Mientras estos requisitos no se cumplan, el Consistorio ha indicado que no es posible conceder las autorizaciones en los términos planteados por los solicitantes.

A pesar de ello, desde el Ayuntamiento se ha querido trasladar un mensaje de colaboración con el sector agrícola, destacando que no existe una oposición política a estas iniciativas y que se continuará trabajando junto a las administraciones implicadas para buscar soluciones dentro del marco legal.

El Consistorio ha reafirmado su compromiso de seguir analizando cada caso con el objetivo de facilitar una respuesta que compatibilice el apoyo al sector agrícola con la correcta gestión de los terrenos municipales.