Almonte alza la voz contra la violencia de género con la campaña “Que nadie calle tu verdad”

El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha la campaña “Que nadie calle tu verdad”, una iniciativa impulsada desde el Centro de Información a la Mujer con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se conmemora el 25 de noviembre.

La programación, presentada por la concejala de Servicios Sociales, Ana Saavedra, incluye talleres, exposiciones, representaciones teatrales y la actividad “Mi Maleta Violeta”, pensada para fomentar la concienciación y la igualdad entre los más pequeños.

Durante la presentación, Saavedra destacó la importancia de que el Ayuntamiento no solo recuerde la efeméride, sino que “actúe y promueva actividades para construir un entorno libre de violencia”.

La edil subrayó que la implicación de toda la ciudadanía es fundamental para erradicar cualquier forma de maltrato y apoyar a las víctimas. “Cada gesto, cada palabra y cada acción cuentan para decir no a la violencia de género y sí a la igualdad”, señaló.

Como símbolo de compromiso, la fachada del Ayuntamiento de Almonte permanecerá iluminada en color morado durante todo el mes de noviembre, visibilizando así el rechazo de la localidad a la violencia machista.

La campaña se desarrollará en Almonte, El Rocío y Matalascañas, con actividades abiertas a la participación ciudadana y orientadas a distintos públicos, con el objetivo de seguir concienciando y educando desde la base en valores de respeto, empatía y libertad.