Almonte activa un plan de emergencia para reparar el paseo marítimo de Matalascañas tras un derrumbe histórico

El Ayuntamiento de Almonte ha puesto en marcha un dispositivo de actuación urgente tras el grave derrumbe registrado este fin de semana en el paseo marítimo de Matalascañas, que ha dejado inutilizado un tramo de entre kilómetro y medio y casi dos kilómetros de esta infraestructura clave para la localidad costera.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha reconocido la magnitud de lo ocurrido al asegurar que “la circunstancia venida a lo largo de este último día, este fin de semana en Playa Matalascañas, ha provocado un desastre importante desde el punto de vista de las infraestructuras”. Según ha explicado, “prácticamente nos hemos quedado en más de 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros, sin paseo marítimo”.

Ante esta situación, Bella ha subrayado que el Ayuntamiento ha reaccionado de forma inmediata. “Obliga lógicamente a ponernos las pilas y a trabajar desde el primer instante”, ha señalado, detallando que ya se ha abierto una ventanilla única para canalizar todas las incidencias ciudadanas tanto de forma presencial en los tres núcleos de población como a través de la sede electrónica municipal.

El regidor ha anunciado además la creación de varias comisiones de trabajo. Por un lado, una comisión técnica integrada por concejales y técnicos municipales para “hacer una valoración exhaustiva de todo lo que ha ocurrido”. Por otro, una comisión de asesoramiento técnico y jurídico dirigida especialmente a empresarios afectados. “Tendrán que tramitar un montón de documentación de cara a poder recibir ayudas para arreglar el desastre que se ha hecho”, ha afirmado.

Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja ya en la búsqueda de una solución definitiva. “Se va a crear una comisión que va a trabajar en la posibilidad de buscar el proyecto más adecuado y la ejecución más rápida posible para intentar arreglar lo que es el paseo marítimo”, ha indicado Bella, quien no ha ocultado la gravedad del escenario: “Es un problema gordo, importante, al cual le vamos a dedicar todo el tiempo que podamos, porque nos parece que es una prioridad”.

El alcalde ha insistido en el impacto social y económico del derrumbe, recordando que “son muchos los cientos de familias que viven de Playa Matalascañas” y que esta playa “es la playa de Doñana”. En este sentido, ha anunciado que el Ayuntamiento reclamará apoyo económico al Gobierno central. “Vamos a pedir con todos los argumentos posibles para que el Estado español pueda sufragar los gastos de algo que es una catástrofe natural, que tiene que ver mucho con la protección y la seguridad de las personas”, ha dicho, lamentando que “hasta ahora no ha habido respuesta en ese sentido”.

Bella ha hecho también un llamamiento a la prudencia ciudadana ante el estado del paseo marítimo. “La situación es complicada, es peligrosa, por lo tanto seguimos insistiendo en que nadie se acerque por allí, que nadie intente hacer la foto de turno, porque no es absolutamente nada necesario”, ha advertido.

El alcalde ha calificado lo sucedido como “una desgracia importantísima que no ha ocurrido nunca históricamente en Playa de Matalascañas” y ha pedido unidad institucional. En este sentido, ha convocado a todos los partidos políticos con representación municipal “para que entre todos seamos capaces de aunar esfuerzos y solucionar un problema que entendemos que es de todos, un problema institucional”.

Asimismo, se ha solicitado la colaboración de la Junta de Andalucía y del Consejo de Participación de Doñana para abordar la situación con una visión global. “Vamos a necesitar todo el apoyo”, ha reconocido Bella, agradeciendo las muestras de respaldo recibidas en los últimos días. “Es un problema muy grande para un ayuntamiento tan pequeño como somos nosotros”.

El alcalde ha asegurado que el Consistorio continuará informando puntualmente de los avances y ha expresado su deseo de poder ofrecer pronto buenas noticias. El objetivo, ha concluido, es garantizar que Matalascañas “siga siendo un reducto importante y una locomotora de promoción y desarrollo en toda la zona del Condado de Huelva”, recuperando una actividad económica clave para el municipio.